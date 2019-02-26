26 Şubat 2019, 16:05
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Çad Cumhurbaşkanı Itno, Türkiye'ye Geliyor

Çad Cumhurbaşkanı Itno, Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelecek Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelecek Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun 26- 28 S¸ubat tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Itno'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği belirtilerek, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan ve C¸ad Cumhurbas¸kanı Sayın Idriss Deby Itno, Ankara'da gerc¸ekles¸tirecekleri go¨ru¨s¸melerde, ikili ilis¸kileri tu¨m yo¨nleriyle go¨zden gec¸irecekler, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi imka^nlarını ele alacaklardır. Go¨ru¨s¸melerde gu¨ncel bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir" denildi.

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Kaynak: DHA