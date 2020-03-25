Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı - Haberler

Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı

Orta Afrika ülkesi Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

25.03.2020 04:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 04:46
Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı
Orta Afrika ülkesi Çad 'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby saldırının düzenlendiği bölgede yaptığı açıklamada, Çad Gölü eyaletindeki Bouma kentinde Boko Haram mensuplarının askeri birliğe saldırdığını, çıkan çatışmanın en az 5 saat sürdüğünü belirtti.
Saldırıda en az 92 askerin hayatını kaybettiğini, 47 askerin yaralandığını aktaran Cumhurbaşkanı Idris Deby, "İlk defa bu kadar çok canımızı kaybettik. Buna cevabımız şiddetli olacak." ifadesini kullandı.
Yerel basında, saldırı esnasında hava desteği için gönderilen bir uçağın vurulduktan sonra geri döndüğü aktarıldı.
Öte yandan ordu, bölgenin tamamen kontrolü altında olduğunu duyurdu.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Boko Haram, Çad, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi Haberler
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu
Meclis’te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu Haberler
Meclis'te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Haberler
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Meteroloji’den 4 il için toz taşınımı uyarısı Haberler
Meteroloji'den 4 il için toz taşınımı uyarısı
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti Haberler
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti
Trump: Türkiye’ye ’Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın’ dedim, başta kabul etmediler Haberler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı Haberler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

04:54: Covid-19 salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek - Haber 04:46: Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı - Haber 04:40: "Sanal" G20 zirvesi perşembe günü Suudi Arabistan'da düzenlenecek - Haber 04:35: Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun'da yurtlara yerleştirildi - Haber 04:32: Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın orduya yönelik saldırısında en az 92 asker hayatını kaybetti, 47... - Haber 00:37: Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu - Haber 23:56: Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu - Haber 23:22: İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı - Haber 22:30: Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var - Haber 22:28: Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum - Spor 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler