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Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı

Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

25.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı
Orta Afrika ülkesi Çad 'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby saldırının düzenlendiği bölgede yaptığı açıklamada, Çad Gölü eyaletindeki Bouma kentinde Boko Haram mensuplarının askeri birliğe saldırdığını, çıkan çatışmanın en az 5 saat sürdüğünü belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Boko Haram, Çad, Dünya

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