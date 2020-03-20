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Çad'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Orta Afrika ülkesi Çad'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

20.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:02
Çad'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Orta Afrika ülkesi Çad 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Hükümetten yapılan açıklamada, Kamerun 'un Duala kentinden gelen Fas uyruklu bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.
Burkina Faso'da cemaatle namaz kılınmayacak
Burkina Faso'da Müslüman Alimler Birliği, koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir olarak camilerde cuma namazları dahil bütün namazların kılınmaması kararı aldı.
Birlikten yapılan açıklamada, nikah, cenaze, mevlit gibi tüm etkinliklerin 50 kişiyle sınırlandırılması istendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Orta Afrika, Kamerun, Fas, Çad, Sağlık

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