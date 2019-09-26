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Çad'da maden çöktü

Çad'ın kuzeyinde bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

26.09.2019 18:05Çad'da maden çöktü
Çad'ın kuzeyinde bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Libya sınırındaki Tibesti bölgesinde yasa dışı işletilen bir altın madeninde çökme meydana geldi.
En az 30 kişinin hayatını kaybettiği göçükte yetkililer, çok sayıda kişinin kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan söz konusu madene ait olduğu ileri sürülen ve internette yayınlanan bir videoda, 30 kadar cesedin halatlara bağlanarak göçükten çıkartılmaya çalışıldığı görülüyor.
Uyuşturucu kaçakçılarının ve silahlı grupların yoğun faaliyet gösterdiği Tibesti bölgesinde, güvenlik nedeniyle ağustos ayında Çad hükümeti yetkilileri tarafından olağanüstü hal ilan edilmişti.

Libya, Çad, Güncel

Kaynak: AA

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