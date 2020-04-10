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Çad'da üç binden fazla mahkuma cumhurbaşkanı affı

Afrika ülkesi Çad'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 3 bin 200 tutuklu ve hükümlü affedildi.

10.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:02
Çad'da üç binden fazla mahkuma cumhurbaşkanı affı
Afrika ülkesi Çad 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 3 bin 200 tutuklu ve hükümlü affedildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 3 bin 200 tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı bildirildi.
İnsanlığa karşı suç işleyenlerle ve terör eylemlerinde bulunanların aftan muaf olduğu belirtildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, daha önce salgında hapishanelerde yaşanabilecek muhtemel sonuçlardan kaçınmak için af seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirmişti.
Bachelet, özellikle yaşlı ve risk grubunda olan mahkum ve tutukluların serbest bırakılmaları için çalışmaların ivedilikle yapılmasını tavsiye etmişti.
Çad'da Kovid-19 vaka sayısı 11 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Çad, Güncel
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