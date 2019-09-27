Çad'daki maden kazasında ölü sayısı 52'ye çıktı

Çad
'ın kuzeyinde bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Yerel basındaki haberlere göre, salı günü Libya
sınırındaki Tibesti bölgesinde, yasa dışı işletilen bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 52'ye çıktı.
Göçükten şimdiye kadar 21'i ağır 37 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Yetkililer, çok sayıda madencinin hala göçük altında kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Geçen salı Tibesti bölgesindeki Kouri Bougoudi yerleşim birimi yakınlarında kaçak bir altın madeninde çökme meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirmişti.
Uyuşturucu kaçakçılarının ve silahlı grupların yoğun faaliyet gösterdiği Tibesti bölgesinde, güvenlik nedeniyle ağustos ayında, Çad hükümeti yetkilileri tarafından olağanüstü hal ilan edilmişti.