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Çad'ın Boko Haram operasyonunda 70 terörist yakalandı

Çad'da ülkenin batısında terör örgütü Boko Haram'a yönelik yürütülen operasyonda 70 teröristin ele geçirildiği bildirildi.

14.04.2020 03:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:36
Çad'ın Boko Haram operasyonunda 70 terörist yakalandı
Çad 'da ülkenin batısında terör örgütü Boko Haram'a yönelik yürütülen operasyonda 70 teröristin ele geçirildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Çad Gölü eyaleti yetkilileri, bölgede 31 Mart-8 Nisan arasında düzenlenen Bohama Gazabı operasyonunda terör örgütü üyesi 70 kişinin sağ yakalandığını duyurdu.
Vali Abadi Sair Fadoul, yakalanan kişilerin Boko Haram tarafından manipüle edildiğini belirtti.
Tutukluların temel haklarına saygı duyacaklarını kaydeden Fadoul, öncelikle bu kişilerin zihinlerini Boko Haram'ın hurafelerinden temizlemeyi amaçladığını ifade etti.
Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Bohoma kentinde Çad birliklerine 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker yaşamını yitirmişti.
Çad ordusu 31 Mart'ta aynı eyalette ve eyalet sınırındaki Nijer ile Nijerya'ya ait bölgelerde terör örgütüne karşı "Bohoma Gazabı" operasyonunu başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Çad sınır ötesi bölgelere 5 bölük asker sevk etmiş, operasyonda bine yakın terörist öldürülmüş, 52 Çad askeri hayatını kaybetmişti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, Çad, Güncel
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