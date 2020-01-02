Haberler » Güncel » Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Haber

Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

Çad Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Joseph Djimrangar Dadnadji'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

02.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:16 Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi
Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Joseph Djimrangar Dadnadji'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, 2013'ün 11 ayında başbakanlık görevini yürüten Dadnadji, 26 'ta hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumu gittikçe kötüleşen 65 yaşındaki Dadnadji salı günü geçirdiği felç sonucu yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı İdris Debi, Dadnadji'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ülkeyi 29 yıldır yöneten Debi döneminde başbakanlık yapan Dadnadji, Kasım 2013'te hükümetten ayrılmasının ardından 2015'te Cumhuriyetin Birliği ve Halkın Dayanışması Hareketini kurmuştu.
Eski Başbakan 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş, oyların yüzde 5'ini almıştı.

Aralık, Çad, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:29   Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı - Haber
17:28   Kırıkkale dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı - Haber
17:28   İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği... - Haber
17:28   Kars'ta "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak - Haber
17:28   Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
2.01.2020 17:31:43