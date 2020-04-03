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Çad ordusu Boko Haram'a ait 5 üssü imha etti

Nijer ve Nijerya'da bulunan, terör örgütü Boko Haram'a ait 5 üssün Çad ordusu tarafından imha edildiği bildirildi.

03.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:56
Çad ordusu Boko Haram'a ait 5 üssü imha etti
Nijer ve Nijerya 'da bulunan, terör örgütü Boko Haram'a ait 5 üssün Çad ordusu tarafından imha edildiği bildirildi.
Çad Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Bouma Öfkesi" operasyonu kapsamında Nijer ve Nijerya'da bulunan, terör örgütüne ait 5 üssün imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonun hız kesmeden sürdürüleceği kaydedildi.
Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Bouma kentinde Çad ordusuna ait birliklere 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker yaşamını yitirmişti. Çad ordusu 31 Mart'ta aynı eyalette ve eyalet sınırındaki Nijer ile Nijerya'ya ait bölgelerde terör örgütüne karşı "Bouma Öfkesi" operasyonunu başlatmıştı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, Nijerya, Çad, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çad ordusu Boko Haram'a ait 5 üssü imha etti - Haberler

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