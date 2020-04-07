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Çad, topraklarından Boko Haram'ı tamamen temizlediğini açıkladı

Çad hükümeti, topraklarındaki terör örgütü Boko Haram'a ait tüm unsurları temizlediğini duyurdu.

07.04.2020 05:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 05:04
Çad, topraklarından Boko Haram'ı tamamen temizlediğini açıkladı

Çad hükümeti, topraklarındaki terör örgütü Boko Haram'a ait tüm unsurları temizlediğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Oumar Yaya Hissein, yabancı basına geçen hafta başlatılan Bohoma Gazabı operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Çad topraklarında tek bir Boko Haram unsuru kalmamıştır." diyen Hissein, operasyona dair net bilançoyu yakında paylaşacaklarını söyledi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin ofisinden yapılan açıklamada, ordunun Çad Gölü'nün ülkeye ait bölgesindeki adaların tümüne baskın düzenlediği ve buraların Boko Haram teröristlerinden temizlendiği kaydedildi. Açıklamada, ordunun terör örgütü üyelerini Nijer ve Nijerya sınırları içinde takip ettiği ifade edildi.

Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Bohoma kentinde Çad ordusuna ait birliklere 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker yaşamını yitirmişti.

Çad ordusu 31 Mart'ta aynı eyalette ve eyalet sınırındaki Nijer ile Nijerya'ya ait bölgelerde terör örgütüne karşı "Bohoma Gazabı" operasyonunu başlatmıştı. Operasyon kapsamında, sınır ötesi bölgelere 5 bölük asker sevk eden Çad ordusu, örgüte ait 5 üssü yok etmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, Çad, Güncel
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