02.07.2019 16:10
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Cadde ortasında alev alan otomobili vatandaşlar söndürdü

Cadde ortasında alev alan otomobili vatandaşlar söndürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken cadde ortasında alev alan otomobil, çevredeki bir vatandaş tarafından söndürüldüOlay, öğle saatlerinde Nizip Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Gaziantep 'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken cadde ortasında alev alan otomobil, çevredeki bir vatandaş tarafından söndürüldü

Olay, öğle saatlerinde Nizip Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine otomobilini sağa çekip aracından inen sürücü, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada otomobilden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki bir vatandaş, iş yerindeki yangın söndürücü tüpünü alarak otomobile püskürttü. Vatandaşın müdahalesiyle söndürülen otomobilde maddi hasar oluştu. Motor kısmında hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:36 Plastik fabrikasında korkutan yangın
17:35 Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı
17:34 Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
17:34 Sivas'ta çıkan yangında 4 inek telef oldu
17:34 Tünel'de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı
17:32 İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde intihar
17:31 Rus denizaltısında yangın: 14 denizci öldü