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Cadde ortasında drift yaptı

MERSİN'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.

11.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:47Cadde ortasında drift yaptı

MERSİN'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Merkez ilçesinde meydana geldi. Kushimato Sokağı'ndan süratli bir şekilde çıkan aracın sürücüsü, çok sayıda aracın geçtiği Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde drift yapmaya başladı. Sağa sola savrulan kırmızı renkli araç nedeniyle trafik akışı aksadı. Diğer araçlara çarpmaktan sonra anda kurtulan aracın sürücüsü tehlikeli şekilde yoluna devam ederek gözden kayboldu.



Yenişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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