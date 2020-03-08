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Cadde ortasında yanan elektrik trafosu korkuttu

Bilecik'in en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı'nda yanan trafo, hem vatandaşlara hem de çevre esnafına korku dolu anlar yaşattı.

08.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:42
Cadde ortasında yanan elektrik trafosu korkuttu

Bilecik 'in en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı'nda yanan trafo, hem vatandaşlara hem de çevre esnafına korku dolu anlar yaşattı.


Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndaki orta refüjde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması sonucu yaşanan bir olumsuzluktan dolayı bulvar üzerindeki bir elektrik trafosundan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın, Gazipaşa Mahallesi'nin bazı bölümlerinde elektrik kesintisine neden olurken, vatandaşlar orta refüj çalışmalarının aylardır bitmemesinden şikayetçi oldu.


Öte yandan, Bilecik-Bozüyük karayolu olan Atatürk Bulvarı'nda çift şeritten işleyen yol, bu çalışmalar nedeniyle tek şeride ilerliyor. Uzun kuyrukların oluştuğu trafikte vatandaşlar çalışmaların trafiğin yoğun olmadığı gece yapılmasını talep ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Atatürk Bulvarı, Bilecik, 3. Sayfa
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