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Cadde ve bulvarlardaki ağaçlar budanıyor

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda bulunan ağaçlarda budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

17.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:08
Cadde ve bulvarlardaki ağaçlar budanıyor

Tramvayın geçtiği caddelerde enerjinin kesilmesinin ardından gece saatlerinde çalışan ekipler, budama çalışmalarının ağaçların gelişimini kuvvetlendirerek, sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapıldığını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir taraftan şehrin çeşitli bölgelerinde çiçeklendirme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan cadde ve bulvarlarda ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Birçok cadde ve bulvarda çalışmalarını tamamlayan ekipler, tramvayın geçtiği caddelerde ise çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Belediyenin sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarda budama işlemlerinin devam edeceğini belirten yetkililer, budamanın ağaçların gelişimini kuvvetlendirerek, sağlıklı kalmaları amacıyla yapıldığını belirtti. Yapılan işlemin ağaçlara hiç bir zarar vermeyecek şekilde, tekniğine uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, vatandaşları budama işlemi yapılan bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda da uyardı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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