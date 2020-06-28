Cadde ve meydanlarda YKS sessizliği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Kırşehir'de işlek noktaları sessizliğe büründü.

28.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:22
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Kırşehir'de işlek noktaları sessizliğe büründü.
Kırşehir'de işlek cadde ve sokakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı.
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, bugün yapılan YKS'nın halk sağlığı açısından uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 09.00 itibarıyla başladı.
Kırşehir'in en işlek noktalarından Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddeleri ile Cacabey Meydanında sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.
Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehrin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu. Cadde ve meydanlarda YKS sessizliği

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kırşehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: EBA TV’de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor Eğitim
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Bodrum Belediye Başkanı’ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Güncel
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
YKS’den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Sağlık
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Haberler››Güncel››Cadde ve meydanlarda YKS sessizliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:47: Ulaş Kaymakamı Akköz, köy gezilerine devam ediyor - Haber 16:45: Pençe-Kaplan operasyonunda şehit düşen askerin cenazesi törenle memleketine uğurlandı - Haber 16:41: NEVÜ Rektörü Aktekin YKS'de çocuklarını bekleyen aileleri ziyaret etti - Haber 16:41: Senegal'de Goree Adası'ndaki Avrupa Meydanı'nın adı değiştiriliyor - Haber 16:37: Lise Akademik Kurulu üyeleri sınavı değerlendirdi - Haber 15:57: İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı - Haber 15:08: Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt - Haber 14:49: Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu - Haber 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler