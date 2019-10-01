Cadde ve Sokak İsimleri Değişti

Belediyemiz Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Meclis toplantısı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunmasıyla başladı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Şehit isimlerinin cadde, sokak ve park alanlarına verilmesi husus veBağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesinin isminin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin verilmesi husus görüşüldü.

Yeni Mahalle 172. sokak Şehit Uğur Şahin, Bağlarbaşı Mahallesi 819. sokakta bulunan parkın Şehit Nazır Elitok, Bahçelievler Mahallesi bisiklet ve yürüyüş yolununFerdican Altunkaşyürüyüş yolu, Etiler Mahallesi 1188 sokağın isminin Turgay Uğantaş sokakve son solarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesine verilmesi oy birliği ile kabul edildi.Toplantının ardından Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.