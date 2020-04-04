Cadde ve sokaklar boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
04.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:37
Polis megafonundan sık sık "Sevgili Yozgatlar sağlığınız için evde kalın" anonsu yapıldı.
Alınan tedbirler sayesinde Yozgat halkının genci yaşlısıyla kurallara uyduğu, sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü.
Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi de adeta sessizliğe büründü.
Kaynak: AA