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Cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele Sokağa çıkma kısıtlamasının 4. günü Boş caddelerden görüntüler Balıklıgöl'den detaylar Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldıŞANLIURFA- Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

26.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:06
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele
Sokağa çıkma kısıtlamasının 4. günü
Boş caddelerden görüntüler
Balıklıgöl'den detaylar Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA- Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.
Kısıtlamanın son gününde görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı Şanlıurfa'da, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, Haşimiye Meydanı ve Atatürk Bulvarı da en sakin günlerinden birini yaşadı. Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel , Haber
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