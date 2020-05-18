Cadde ve sokaklar boş kaldı

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, cadde ve kara yolları boş kaldı.

18.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:32
Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, cadde ve kara yolları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Samsun'da, görevli kolluk kuvvetleri dışında cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.
Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Samsun, Güncel, Haber

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