Cadde ve sokaklar boş kaldı - GAZİANTEP

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te sokak ve caddeler boş kaldı.

17.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:23
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te sokak ve caddeler boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği en düşük seviyede gerçekleşti.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti.
Kentte büyük bir sessizlik yaşanırken, az sayıdaki araç ve yayalar da güvenlik güçlerince denetleniyor. Genelge dışında sokağa bulunan vatandaşlara da cezai işlem uygulanıyor. Cadde ve sokaklar boş kaldı - GAZİANTEP

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Güncel, Haber

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