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Cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

30.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:25
Cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Nevşehir Belediyesi Cadde ve sokakların temizliğine de büyük önem veriyor.

Şehrin genel temizliğini yaparak cadde ve sokakların daha temiz ve hijyen olması noktasında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, koronavirüs ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda ilaçlı su ile dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Bugün Saatçi Hoca Caddesi'nde çalışan belediye ekipleri, yaya kaldırımları ve yolları dezenfekte ederek ilaçlama çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, ayrıca cadde üzerindeki otobüs durakları ve çöp konteynerlerini de dezenfekte ederek ilaçladı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, İtfaiye, Güncel
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