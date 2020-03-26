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Cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

Cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı Kırşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp ilaçlıyor.

26.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:45

Cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp ilaçlıyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan dezenfekte işlemleri koronavirüs vakalarının artış göstermesi sonrası şehirde belirli periyotlarda özel kıyafetler giyen personel aracılığı ile yapılıyor.

Şehir genelinde cadde ve duraklarla birlikte halkın kullanımına açık olan alanlarda yıkama ve ilaçlama işlemleri sürdürülüyor. Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, Kırşehir'de belediyenin temizlik konusunda her türlü tedbiri alarak uyguladığını vatandaşın ise özellikle çöp atım saatlerinde kurallara uymasının önemli olduğunu belirtti.

Belediye tarafından şehir merkezinin yanı sıra 14 mahallede de dezenfektan çalışmaları sürdürülüyor. Rutin hale getirilen dezenfekte işlemlerine karşı belediye istenildiği takdirde kamu kuruluşlarına da dezenfekte yapıyor. Dezenfekte çalışmaları kapsamında virüsün yayılımını önlemek amaçlı Kırşehir'de; eczaneler, cezaevleri, okullar, postaneleri, otobüs ve minibüs terminalleri, toplu taşıma araçları, camiler, belediye birimleri ve sokaklarda sürekli dezenfekte işlemleri yapılıyor.

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Cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir, Yerel

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Cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

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