Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cadde ve sokaklar koronavirüse karşı köpükle yıkandı

Kırşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte etti.

26.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:46
Kırşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle yapılan çalışmada, temizlik aracına konulan dezenfekte solüsyonu ve yüzey temizleyicisi, Atatürk, Terme caddeleri, bağlı sokaklar ve Cacabey Meydanı'na köpük olarak sıkıldı. Temizlik ekipleri de fırça ile köpüklü temizlik yaptı.
Temizlik işleri sorumlusu Zafer Satılmış, gazetecilere, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanların temizliği için çalışma yaptıklarını söyledi.
Merkezden başlanan cadde ve sokakların yıkanmasının çevre mahallelerde de uygulanacağını vurgulayan Satılmış, şöyle konuştu:
"Cadde, sokak ve meydanlarda yıkama işlemine başladık. Ekiplerimiz dezenfekte ve ilaçlama işlemleri yapıyor, ardından da bölgeyi temizleyerek, köpükle yıkıyor. Hem koronavirüse karşı temizlik seviyesini artırıyoruz, koruyucu önlem sağlıyoruz hem de kentimiz temiz görünüme kavuşuyor, hijyeni sağlanıyor. Kullandığımız dezenfekte ve köpük sayesinde mikropları arındırıyoruz. Koronavirüs ve benzeri hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor, yayılmasını da durdurmaya gayret ediyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Cadde ve sokaklar koronavirüse karşı köpükle yıkandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Kırşehir, Güncel

Haberin Videosu :

Cadde ve sokaklar koronavirüse karşı köpükle yıkandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Cadde ve sokaklar koronavirüse karşı köpükle yıkandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:22: Vali Ayhan'dan koronavirüs açıklaması - SİVAS - Haber 17:22: Ukrayna ve Özbekistan'dan gelen vatandaşlar Sakarya'da öğrenci yurtlarına yerleştirildi - Haber 17:20: Tehlike arz eden kavak ağaçlarına müdahale - Haber 17:19: Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor - Haber 17:18: İHH'dan Gazze'ye insani yardım - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler