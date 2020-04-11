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Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü Sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar boşaldı Gece yarısı itibariyle uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 03:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:41
Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar boşaldı
BALIKESİR - Gece yarısı itibariyle uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı sonrasında Balıkesir 'in Edremit ilçesinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle içlerinde Balıkesir'inde bulunduğu 30 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yaşanan yoğunluk gece yarısı itibariyle sessizliğe yerini bıraktı. İlçe merkezinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya alınmasından sonra cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde boşaldı. İlçe Merkezinde emniyet güçlerine ait ekipler ve belediye ekipleri dışında çok az sayıda araca rastlanırken, yetkililer vatandaşların evlerine hızlı bir şekilde dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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