Cadde ve sokaklara 121 bin ton asfalt serildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşımının daha konforlu sağlanması için birçok dev projeyi hayata geçirirken ilçe merkezlerinde bulunan cadde ve sokakların, onarım ve yenileme çalışmasını da aralıksız gerçekleştirdi. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı, cadde ve sokaklara 121 bin ton asfalt serdi. Yapılan onarım ve yenileme çalışmaları ile yolların konforu daha da arttırıldı.

60 KM YOL ONARIM VE YENİLEMESİ

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı içerisinde il genelinin birçok noktasındaki cadde ve sokakta, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar dahilinde toplam 60 kilometre yol onarım ve yenileme hizmetinden geçti. Bu hizmetlerde 121 bin ton asfalt kullanıldı.

60 BİN METREKARE PARKE İMALATI

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kocaeli genelinde asfalt yollarda olduğu gibi parke yol ve kaldırımların da, onarım ve yenilemesini yaptı. Ekipler şehir merkezlerindeki cadde ve sokaklarda 60 bin metrekare parke imalatı gerçekleştirdi. Yapılan onarım ve yenileme çalışmaları ile Kocaeli genelindeki yolların konforu arttırılarak, vatandaşların memnuniyeti kazanıldı.