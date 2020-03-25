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Cadde ve sokaklara 'covid-19' temizliği

Bursa'nın 1058 mahallesindeki cadde ve sokakların tamamı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkama programına alındı. Her gün 20-25 bölgenin tazyikli suyla temizlendiği uygulamanın 'korona virüsü tehdidi ortadan kalkıncaya kadar' devam edeceği açıklandı.

25.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:36
Cadde ve sokaklara 'covid-19' temizliği

Her gün 20-25 bölgenin tazyikli suyla temizlendiği uygulamanın 'korona virüsü tehdidi ortadan kalkıncaya kadar' devam edeceği açıklandı.

Merkez Osmangazi'ye bağlı Kükürtlü Caddesi ile İznik'te pazaryeri, Topkapı Caddesi ve Elbeyli Mahallesi, Karacabey'de kent meydanı, İmaret, Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Bursa Caddesi, Büyükorhan 'da İlce Tarım Müdürlüğü önü ve Hoca Hasan Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yıkanarak temizlendi. İlçe belediyeleriyle koordineli olarak sabah saat 09:00'da başlatılan çalışmalar, 'trafik akışının durumuna göre' akşam geç saatlere kadar sürdü. Merkez bölgelerle birlikte 17 ilçenin tamamında, her gün 20-25 noktanın uygulama kapsamına alındığı ve çalışmaların 'korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar' dönüşümlü olarak devam edeceği belirtildi. Cadde ve sokakların yıkanması işlemi, 60 kişilik itfaiye ekibi tarafından ve 20 itfaiye aracı kullanılarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Büyükorhan, İtfaiye, Bursa, Güncel

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