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Cadde ve sokaklara dezenfektan aparatları yerleştirildi

Nevşehir Belediyesi tarafından, koronavirüsü tedbirleri kapsamında şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatları yerleştirildi.

18.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:32
Cadde ve sokaklara dezenfektan aparatları yerleştirildi

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamayı sürdüren Nevşehir Belediyesi, şimdide vatandaşlar için şehrin farklı noktalarını el dezenfektan aparatları yerleştirdi.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile birlikte, el dezenfektan aparatlarının Nevşehir Valiliği önü, Gülbahçe, Nejdet Ersan Parkı girişi, Nissara AVM önü, Alibey Cami önü, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Kapalı Pazar Yeri, otogar, Nevşehir Belediyesi girişine montajları tamamlandı.

Belirli periyotlarda kontrol edilecek olan dezenfektan aparatlarının sayısının ileriki günlerde arttırılacağı belirtildi.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, el hijyeni için yerleştirilen dezenfektan aparatlarından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Nevşehir, Güncel

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