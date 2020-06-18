Cadde ve sokaklara yaz makyajı

Cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, ilçeyi modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor.

Cadde ve sokaklara yaz makyajı
18.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:16
Cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, ilçeyi modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor.

Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki Tütüncüoğlu Caddesi ve Eğitim Sokak'ta yol düzenleme, asfalt yenileme, kaldırım ve cep otoparkı yapıldı. Yeni asfalt serimi öncesinde mevcut kaplama kaldırıldı. Ardından serimi gerçekleştirilen yaklaşık 350 ton asfalt ile bin 300 metrekare tretuvarın kullanıldığı çalışmalar bölge halkını memnun etti.

Daha modern bir Yıldırım için fiziki çalışmalara önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarımızın yeni ve modern bir görünüme kavuşmasına önem veriyoruz. Aşınan ve deforme olan yollarımızda tamir, bakım işleri, kilit parke ve trotuvar çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hafta içi ve hafta sonu demeden ekiplerimiz birçok mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada karşılaştığımız sorunları hızlı bir şekilde aşma noktasında gereken çalışmayı hayata geçiriyoruz. Maksadımız Yıldırım'ın güzelleşmesine katkı sunarak kalıcı ve güzel işler yapmak" dedi.

İlçede güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için asfalt çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Büyük şehirlerin meselelerinin başında trafik geliyor. Araç yoğunluğunun yanında trafiğe yardımcı unsurların eksikliği de risk oluşturuyor. Güvenli bir ulaşım oluşturmak ve riskleri en aza indirmek için asfalt çalışmalarına önem veriyoruz. Bakım ve onarımla birlikte asfalt serim çalışmalarımızla ulaşımı rahatlatıyoruz. Yıldırım'da yol yenileme ve alternatif yollar kazandırma uygulamalarımız ile ulaşıma nefes aldırıyoruz. Asfaltlama çalışmalarıyla, ulaşım sorunu olmayan, rahat ve güvenilir yaya ve araç yollarıyla şehrimize değer katıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Araç, Güncel, Haber

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