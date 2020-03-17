Cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması başlatıldı
İtfaiye ekipleri kaldırımları yıkaması Sağlık çalışanı Hicran Gülcan Tik'ın açıklaması Cadde ve sokaklarda yıkama çalışması - IğdırIğdır'da ise belediye ekiplerince cadde ve sokaklar, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildi.
17.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:56
İtfaiye ekipleri kaldırımları yıkamasıSağlık çalışanı Hicran Gülcan Tik'ın açıklamasıCadde ve sokaklarda yıkama çalışması - Iğdır
Iğdır'da ise belediye ekiplerince cadde ve sokaklar, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildi.
Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde, camilerde ve canlı hayvan pazarında da ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Iğdır Belediyesinde görevli sağlık çalışanı Hicran Gülcan Tik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte düzenli olarak temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.
Belediyeye dezenfeksiyon yapılması konusunda başvuran kurumlara da ilaçlama yaptıklarını belirten Tik, şu ifadeleri kullandı:
"Çalışmalarımız periyodik şekilde devam edecek. Belediye binamıza gelen vatandaşlarımızın virüse karşı korunmalarını sağlıyoruz. Kent genelinde itfaiye ekiplerimiz yolları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte işlemleri yapıyor. Bu tür çalışmalarımız kent genelinde belli zamanlarda yapılacaktır."
Iğdır'da ise belediye ekiplerince cadde ve sokaklar, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildi.
Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde, camilerde ve canlı hayvan pazarında da ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Iğdır Belediyesinde görevli sağlık çalışanı Hicran Gülcan Tik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte düzenli olarak temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.
Belediyeye dezenfeksiyon yapılması konusunda başvuran kurumlara da ilaçlama yaptıklarını belirten Tik, şu ifadeleri kullandı:
"Çalışmalarımız periyodik şekilde devam edecek. Belediye binamıza gelen vatandaşlarımızın virüse karşı korunmalarını sağlıyoruz. Kent genelinde itfaiye ekiplerimiz yolları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte işlemleri yapıyor. Bu tür çalışmalarımız kent genelinde belli zamanlarda yapılacaktır."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması başlatıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Güncel
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Güncel
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı