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Cadde ve sokaklarda 'korona' temizliği

- Cadde ve sokaklarda 'korona' temizliği Yıldırım Belediyesi, dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede en önemli adım olan temizlik konusunda tedbirlerini sürdürüyor.

29.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:44
- Cadde ve sokaklarda 'korona' temizliği
BURSA - Yıldırım Belediyesi, dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede en önemli adım olan temizlik konusunda tedbirlerini sürdürüyor.
Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar, meydanlar, çocuk oyun alanları, okul çevreleri, belediye otobüs durakları ve hastane çevrelerindetemizlik çalışması gerçekleştirirken, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi de ekipler tarafından dezenfekte edilerek temizlendi. Hastane acil girişi, kadın doğum ve çocuk hastalıkları ek hizmet binası bahçesi ile kalp merkezi girişini içerisinde dezenfektan bulunan sulama tankerleri ile yıkayan ekipler, ellerindeki fırçalarla da temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Koronavirüs ile mücadele konusunda vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Virüsün etkilerini asgariye indirmek için 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirler kapsamında hemşehrilerimizi virüslerden olabildiğince uzak tutmayı hedefliyoruz. Bu virüsle mücadelenin merkezindehijyen yer alıyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirlere uyalım. Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceğini unutmayalım. Evde hayat var" diye konuştu.
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Cadde ve sokaklarda ’korona’ temizliği

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

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Cadde ve sokaklarda 'korona' temizliği

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