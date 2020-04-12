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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - KONYA

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Konya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

12.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:28
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Konya 'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
Bakanlık genelgesiyle getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Şehrin en işlek noktalarından Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı, Otogar Kavşağı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı görüldü.
Kentteki ışıklı tabelalara ise "48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen sokağa çıkmayın." yazıları yansıtıldı.
Emniyet güçleri ile bekçiler ana caddelerde kontrol noktaları kurdu. Genelge kapsamındaki kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verildi. Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - KONYA

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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