Cadde ve Sokaklardaki Hurda Araçlar Kaldırılıyor

Bozüyük
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, vatandaşları uyararak mahalle aralarındaki cadde ve sokaklarda bekleyen hurda araçların kaldırılmasını sağlıyor.
İlçe genelinde muhtelif cadde ve sokaklarda park edilmiş, görüntü kirliliği oluşturan hurda statüsündeki araçlar Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek araçların sahipleri bulunuyor. Araç
sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41. Maddesine istinaden ceza işlem uygulanacağı tebliğ edilerek araçlarını kaldırmaları isteniyor. Kaldırılan araçların yerleri yeni park alanları için açılırken çevredeki çirkin görünüm de sona ermiş oluyor. Memnuniyetle karşılanan uygulama için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'ya teşekkür eden vatandaşlar "Sokaklarda yıllardır duran, yer kaplayan ve çirkin bir görünüm arz eden hurda araçlardan bu sayede kurtuluyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler. - BİLECİK
Zabıta Müdürlüğü,Bozüyük
04 Aralık 2018 Salı 17:01