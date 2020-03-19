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Cadde ve sokakları temizleyen temizlik ordusu havadan görüntülendi

Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi.

19.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:54
Cadde ve sokakları temizleyen temizlik ordusu havadan görüntülendi
Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Ümraniye'de çok sayıda temizlik ekibinin cadde ve sokaklara çıkarak yaptığı temizlik çalışması havadan görüntülendi.

Ümraniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında yalnızca sokaklar değil, insanların yoğun olarak geçtiği caddelerde, çöp kutularında, parklarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ümraniye Belediyesi, tüm temizlik işleri personeliyle ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. Ümraniye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde ilaçlanmadık yer bırakmıyor.

Mahalle sakini Kaan Birant, "Bu süreç geçecektir. Ümraniye Belediyesinden memnunuz. Sokakları, caddeleri yıkıyorlar, ilaçlama yapıyorlar. Sadece halkımız duyarlı olsun. Panik yapmasınlar. Güncel hayatımıza devam ediyoruz. Öksüren, tıksıran insanlara yanaşmıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ümraniye, Türkiye, Güncel

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