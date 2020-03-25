Cadde ve sokaklarımız pırıl pırıl

Çalışmaların periyodik olarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşlara da evde kalmaları ve tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ana arter, cadde, bulvar, kaldırım ve sokaklarda başlatılan hijyen çalışmaları, il genelinde ara vermeden devam ediyor. Tonlarca temizlik malzemesiyle gerçekleştirilen çalışmalar, Manisalılardan da takdir topluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla hijyen çalışmalarının 17 ilçede periyodik olarak devam ettiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, zorunlu olmadığı sürece evden çıkmamaları ve tedbirlere uymalarını söyledi.

Kaynak: Bültenler