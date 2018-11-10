Caddebostan'da İnsan Zinciri

Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle Kadıköy
ve Maltepe
'de insan zinciri oluşturuldu. Çok sayıda kişinin katıldığı zincir havadan görüntülendi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu. Fenerbahçe
Orduevi'nden Bostancı'ya, oradan da Maltepe Sahili'ne kadar uzanan insan zinciri 10 kilometreyi buldu. Saatler
09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:25