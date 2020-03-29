Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Caddebostan sahili ıssız kaldı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca; sahil, park, mesire ve piknik alanlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bugün İstanbul'da hem korona virüs hem de yağmurlu bir hava nedeniyle Caddebostan sahilindeki sakinlik dikkat çekti.

29.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:26
Caddebostan sahili ıssız kaldı
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca; sahil, park, mesire ve piknik alanlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bugün İstanbul 'da hem korona virüs hem de yağmurlu bir hava nedeniyle Caddebostan sahilindeki sakinlik dikkat çekti.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmurlu bir hava görülmesi sonucu bugün Caddebostan Sahili boş kaldı.
Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra yağmurlu bir havanın olmasıyla İstanbul'un sahillerinin boş kaldığı görüldü. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Caddebostan Sahili de boş kaldı. İstanbulluların gezmek, piknik ve spor yapmak için sıkça tercih ettiği yerlerden olan Caddebostan Sahili'nin oldukça sakin olduğu görüldü.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Caddebostan sahili ıssız kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: (DÜZELTEREK YENİDEN) ARNAVUTKÖY'DE ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE ÇIKARTTI - Haber 13:10: Altay ile süper lig'e çıkmak istiyorum - Haber 13:10: Bursa'da meydanlar güvercinlere kaldı - Haber 13:10: İspanya'da korona bilançosu: ölü sayısı 6 bin 528 - Haber 13:10: Tekirdağ'da milli tekvandoculardan "Evde kalın" çağrısı - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler