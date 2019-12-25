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Caddebostan Sahili kızıla büründü

Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü.

25.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:30 Caddebostan Sahili kızıla büründü
'dan 'ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı. Kızıla bürünen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Caddebostan Sahili'nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.

Kızıla bürünen Caddebostan Sahili drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Caddebostan, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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