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İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü

İstanbul'da, Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kesimi kırmızı yosunlar sebebiyle kızıl renge büründü.

25.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:54

İstanbul'da, 'dan 'ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı. Kızıla bürünen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

SAHİL KIZILA BÜRÜNDÜ

Caddebostan Sahili'nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.

Kızıla bürünen Caddebostan Sahili drone ile görüntülendi.

İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü

Caddebostan, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA


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