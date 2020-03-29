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Caddebostan sahili martılara kaldı

Caddebostan sahili martılara kaldı Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca; sahil,park, mesire ve piknik alanlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bugün İstanbul'da hem korona hem de yağmurlu bir hava olması sonucu Caddebostan sahilindeki sakinlik dikkat çekti.

29.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:56
Caddebostan sahili martılara kaldı
İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca; sahil,park, mesire ve piknik alanlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bugün İstanbul 'da hem korona hem de yağmurlu bir hava olması sonucu Caddebostan sahilindeki sakinlik dikkat çekti.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmurlu bir hava görülmesi sonucu bugün Caddebostan Sahili boş kaldı.
Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra yağmurlu bir havanın olmasıyla İstanbul'un sahillerinin boş kaldığı görüldü. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Caddebostan Sahili de boş kaldı. İstanbulluların gezmek, piknik ve spor yapmak için sıkça tercih ettiği yerlerden olan Caddebostan Sahili'nin oldukça sakin olduğu görüldü. Caddebostan sahili martılara kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Genel

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Caddebostan sahili martılara kaldı

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