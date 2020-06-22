CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE MASKE DENETİMİ

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAYoğunluğun yaşandığı Caddebostan Sahili'nde polis ekipleri maske denetimi yaptı.

22.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:10
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Yoğunluğun yaşandığı Caddebostan Sahili'nde polis ekipleri maske denetimi yaptı. Maske takmayanlara ceza yazıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanda maske takmayan vatandaşlara bugün cezai işlem uygulanmaya başlandı. Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Caddebostan Sahili'nde polis ekipleri maske denetimi yaptı. Sahile gelen vatandaşların maske takıp takmadığı kontrol edildi. Maske takmayanlar tek tek durdurularak, haklarında cezai işlem uygulandı. Kimi vatandaşlar polis denetimini görünce maskelerini taktı. CADDEBOSTAN SAHİLİ’NDE MASKE DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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