CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE MASKE DENETİMİ

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor.

29.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:22
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Havaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda vatandaşların en çok vakit geçirdiği noktalardan biri olan Caddebostan Sahili'nde sabah saatlerinde olduğu gibi akşam da yoğunluk yaşandı. Vatandaşların bir kısmı çimlerde arkadaşlarıyla vakit geçirirken, kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Vatandaşların bazıları maske takma kuralına uyarken kimilerinin maske takmadığı görüldü. Polis ekipleri ise sahilde yürüyen vatandaşlara yönelik maske denetimi yaptı. Maskesiz bir şekilde dışarıda dolaşanlar tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı. CADDEBOSTAN SAHİLİ’NDE MASKE DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Güncel, Haber
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