CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UYARILARA RAĞMEN MASKE TAKILMIYOR
Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
28.06.2020 01:03 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:54
Kadıköy Caddebostan Sahili akşam saatlerinde vatandaşların akınına uğradı. Havanın da serinlemesiyle birlikte vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların bir kısmının maske taktığının görüldüğü Caddebostan Sahili'nde tüm uyarılara rağmen maske takmayanlar ve maskeyi çenesinin altından takanlar vardı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar sokak müzisyenlerinin çaldığı şarkılar eşliğinde vakit geçirerek bol bol yürüyüş yaptı. Polis ekipleri de sık sık anonslar yaparak vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
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