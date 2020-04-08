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Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul sahillerinde oturmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı.

08.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:29
Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul sahillerinde oturmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen pek çok kişi sahil şeritlerinde yürüyüş yaparken, Caddebostan Sahili'nde yürüyen kişilere idari para cezası kesildi. Sahile gelen bazı vatandaşların ise denizi otomobillerinden izlediği görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahil şeritlerinde oturmak, yürümek ve balık tutmak yasaklandı. Yasağa rağmen Caddebostan Sahili'ne gelenlerin olduğu görüldü. Sahilde yürüyen kişilere para cezası kesildi.

"YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTIK AMA CEZA YEDİK"

392 lira para cezası kesilen vatandaşlardan biri hava almak için sahile geldiğini belirterek, "Yürüyüşe çıkmıştık ama ceza yedik. Resmi olarak biz bilmiyorduk yani. Yakınlarda oturuyoruz. Öyle bir hava almak için çıkmıştık" diye konuştu. Sahil şeridine giriş yasak olunca pek çok vatandaşın otomobillerin kullandığı sahil yolundaki kaldırımda yürüdüğü ve koştuğu görüldü. O vatandaşlar da güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri tarafından evlerinde kalmaları konusunda anonslarla uyarıldı.

"İŞ TOPLANTISI YAPIYORUZ"

Sahilde yürüyüş yapmak yasak olunca kimi vatandaşlar da denizi otomobillerinden izledi. "Sahilde yürüyüş yasak o yüzden denizi araçtan mı izliyorsunuz sorusuna" vatandaş 'Evet. İş toplantısı yapıyoruz' diye yanıt verdi.

"BEŞ DAKİKA DENİZE BAKACAĞIZ"

Arkadaşıyla birlikte otomobilde oturan bir başka kişi Yakup Yazıcı ise "Market alışverişi yaptık. Beş dakika denize bakacağız. Ondan sonra tekrar evlere. Denizi araçtan izliyoruz. Arkadaşımız da markette alışveriş yapıyor" ifadelerini kullandı.

MODA SAHİLİNDE KURALA UYULUYOR

Moda sahilinde ise büyük ölçüde kurallara uyulurken, öğleden sonra sahil şeridinin boş olduğu görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Caddebostan, İstanbul, Güncel
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