CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

\tHAFTA sonu sokağa çıkış yasağının kaldırılmasıyla birlikte Kadıköylüler Caddebostan Sahili'ne akın etti.

06.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:49
\tHAFTA sonu sokağa çıkış yasağının kaldırılmasıyla birlikte Kadıköylüler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.
Hafta sonu sokağa çıkış yasağının kaldırılmasının ardından İstanbullular kendilerini dışarıya attı. Güneşli havayı da fırsat bilenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahilde kimileri bisikletine binerken kimisi de çimenlerde oturdu. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi CADDEBOSTAN SAHİLİ’NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Caddebostan, Güncel, Haber

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