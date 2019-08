Caddebostan sahilinde 'uçuş' coşkusu

Red Bull Uçuş Günü için Caddebostan sahilinde toplanan on binlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı. Deniz üzerine kurulan rampada hızlanarak 78 metrelik uçuş rekorunu kırmaya çalışan takımlar renkli görüntüler oluşturdu. Uçmak ve uçarken eğlendirmek temasıyla düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan sahilinde hem renkli hem de coşkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 100 bin kişinin izleyici olarak katıldığı etkinlikte 35 takım, uzun süren hazırlıklar sonucu ortaya çıkardıkları 'hava araçlarıyla' Red Bull'un 78 metrelik uçuş rekorunu kırmaya çalıştı. Deniz üzerine kurulan rampaya gelen takımlar önce birbirinden renkli kostümler içerisinde gösterilerini sundu, ardından çalan siren sesiyle birlikte rampa boyu hızlanıp rekoru kırmak için kendilerini boşluğa bıraktı. Yarışmanın başladığı ilk anlarda ters açıdan sert esen rüzgar, takımların zorlu anlar yaşamasına neden oldu. Bazı takımlar uçuşu gerçekleştiremese de, eğlendikleri ve izleyenleri eğlendirdikleri için mutlu oldu. Uçuşu gerçekleştirebilen takımlar ise jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Caddebostan sahilindeki etkinlik sırasında Red Bull akrobasi pilotu Dario Costa'nın akrobasi uçağıyla deniz üzerinde yaptığı gösteri nefes kesti. Türk Sihir Bakanlığı adlı takımda yarışan pilot Damla Çakır ve takım arkadaşı Gökbey Karataş, "Biz Harry Potter dünyasını çok seven arkadaşlarız. Sihirle Red Bull birleştiği zaman ortaya ne çıkacağını buradaki binlerce muggle'a göstermeye geldik. O yüzden de Türk Sihir Bakanlığı olarak podyumun üstünde olacağız. İlk defa katılıyoruz. Tasarım ve üretim sürecimiz yaklaşık 3 ay sürdü. Aslında hep uçan büyücüler olduğumuz için uçmakta zorlanacağımızı sanmıyoruz. Rekoru hedefliyoruz, 78 metrenin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Zaten 78 metrenin ilerisi kara oluyor. Karaya ineceğiz gibi. Rüzgar bugün çok etkiliyor takımları. Rampayı bitirip düşebilen takımlar bile az şu an için. Razgar farklı yönlerden vuruyor. Direkt karşıdan vuran rüzgar, takımların planlarının dışına çıkmasına sebep oldu. Ama inşallah biz çıktığımızda rüzgar bize yardımcı olacaktır" diye konuştu. Coffee Lovers takımının pilotu Çetin Güler ise "Biz kahvecileriz. Yapmış olduğumuz uçak da espresso yaparken kullanmış olduğumuz porto filtre. Onu uçak haline getirdik. Hazırlanma süreci yaklaşık 40 gün sürdü. Bizim hedefimiz mümkün olduğunca güzel bir şekilde çakılmak aslında. Ona göre tasarladık aracımızı da. Umuyoruz güzel bir yol kat edeceğiz. Bugün rüzgar yandan geliyor. Maalesef bazı arkadaşlar talihsizlikler yaşadı. Biz de önlemimizi almaya çalışacağız" dedi.(Caner Evyapan/İHA)