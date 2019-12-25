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Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı 1 (havadan görüntüler)

İSTANBUL'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu.

25.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:26 Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı 1 (havadan görüntüler)
İSTANBUL'daki  lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle 'dan 'ye kadar uzanan sahil kızıla boyandı. Kırmızı renkli yosunlar, kayalıkların üzerini de kaplayan yosunlar havadan da fotoğraflandı.

 

DİLEK SEYHAN;: DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM

 

Sahilde yürüyüş yapan Dilek Seyhan, "Yaklaşık 15 yıldır Göztepe'de oturuyorum. Sık sık burada yürüyüş yaparım. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Normalde lodos olduğu zaman bir yosun geliyor ama daha yeşilimsi bir yosun. İlk defa böyle bir kırmızı bir yosun gördüm. Kokusu da biraz değişik olduğu için bir araştırılması gerekiyor, bu yosun nereden geliyor." dedi.

 

BİR GECEDE DOLUYOR

 

Zafer Karaboğa ise, "Her sene Kasım'dan sonra Ocak, Şubat, Mart'a kadar lodos oluyor. Senede 3-4 kere tekrarlıyor. Lodosun saatteki hızı 100 km'ye çıkınca bir gecede doluyor buralar. Bütün sahil oluyor sadece burası değil. Fenerbahçe'de oluyor Bostancı'ya doğru. Belediye ekipleri geliyorlar tam temizliyorlar aradan bir iki hafta geçiyor, bir daha oluyor yine geliyorlar. Böyle nisana kadar devamlı oluyor. 2014'te 110 km esti, 3 metre tepe yaptı. Burada 8-10 tane kayık battı. Mendireğin üzerinden atladı dalgalar." diye konuştu.


- İstanbul

Caddebostan, İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

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