CADDEBOSTAN VE MODA SAHİLİ'NDE MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin kontrollü olarak kaldırılmasının ardından Caddebostan ve Moda Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

05.07.2020 01:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:30
Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin kontrollü olarak kaldırılmasının ardından Caddebostan ve Moda Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Hafta sonunun gelmesi ve havaların da sıcak olması ile birlikte vatandaşlar Caddebostan ve Moda Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde ve yanlarında getirdikleri taburelerde otururken bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaptı. Vatandaşların genel olarak maske takmadıkları, maske takanların ise büyük bir çoğunluğunun maskeyi çene altına indirdiği görüldü. Ayrıca salgınla mücadelede çok önemli olan sosyal mesafe kuralının da uygulanmadığı görüldü. CADDEBOSTAN VE MODA SAHİLİ’NDE MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Caddebostan, Moda, Güncel, Haber
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