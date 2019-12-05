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Caddede kahve pişirip vatandaşlara ikram ettiler

Zonguldak'ta AK Partili gençler caddede stant kurup Türk Kahvesi pişirdiler.

05.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:48Caddede kahve pişirip vatandaşlara ikram ettiler
'ta AK Partili gençler caddede stant kurup Türk Kahvesi pişirdiler. Kahvenin 40 yıllık hatırı olduğunu ifade eden gençler vatandaşlara kahve ikram ettiler.

AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları tarafından Gazipaşa Caddesi'nde stand kuruldu. Vatandaşlara kuru kahve ikram eden gençler, kurdukları stantta pişirdikleri kahvelerden de ikram ettiler. Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Umut Budak, "Genel merkez gençlik kolları tarafından 81 ilde eş değerli yaptığı 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü münasebeti nedeniyle vatandaşlarımıza küçük paketler halinde Türk Kahvesi ikramımız bulunuyor. 40 yıl hatırı olan kahvemizi pişirip vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda burada üye olmak isteyen genç kardeşlerimize, ağabey ve ablalarımıza üye çalışması da yapıyoruz. Kahve ikramımız sürüyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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