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Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı

BOLU'da, 19 yaşındaki H.Ö., caddede yürürken karşılaştığı husumetlisi M.Y.'yi (19) bıçakladı.

14.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:16Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı

BOLU'da, 19 yaşındaki H.Ö., caddede yürürken karşılaştığı husumetlisi M.Y.'yi (19) bıçakladı. Yaralanan genç tedaviye, H.Ö. ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan H.Ö.ve M.Y. karşılaştı. İkili tartışmaya başladı. H.Ö. bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak, M.Y.'nin karnına sapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. , olaydan sonra kaçan H.Ö.'yü ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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